Türkiye, 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçim gününde, dikkat edilmesi gereken kurallar YSK tarafından belirlenmektedir. Mahalli İdareler Seçimi seçimi kapsamında oy kullanmak adına sandık başına gidecek olan seçmenler, "Seçim yasakları nelerdir? YSK ile seçim yasakları ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte seçim yasaklarının başlayacağı ve sona ereceği saatler...