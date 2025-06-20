Seçil Gür: Yumurtalığım alındı
Seçil Gür, yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat oldu. Yumurtalığının alındığını söyleyen Gür; "1 ayda 9 kilo verdim" dedi
Seçil Gür'ün başı bir süredir sağlık problemleriyle dertte. Şarkıcı, yumurtalıklarında oluşan apse nedeniyle operasyon geçirdi.
Zor günler geçiren Seçil Gür, ameliyattan haftalar sonra ayağa kalktı ve sürece dair yaşadıklarını anlattı.
"1 AYDA 9 KİLO VERMİŞİM"
Seçil Gür, "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" ifadelerini kullandı. Daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu belirten bir paylaşım yapan Gür, "7 kilo yüzden vermiş olabilir miyim?" dedi. Gür'ün karnındaki ameliyat izi dikkat çekti.