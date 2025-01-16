Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seçil Gür şikâyetçi olmaktan vazgeçti! Şarkıcı "7 aydır tacize uğruyorum" demişti - Magazin haberleri

        Seçil Gür, şikâyetinden vazgeçti

        Geçtiğimiz günlerde daha önce aşk yaşadığı herkes tarafından tanınan biri tarafından sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıklayan Seçil Gür; "Tüm yasal haklarımı kullanarak elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" demişti. Şarkıcı, şikâyetinden vazgeçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şikâyetinden vazgeçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bulunduğu bir paylaşımla, herkesin tanıdığı biri tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıklamıştı.

        Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım. Çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dâhil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor.

        REKLAM

        "MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM" DEMİŞTİ

        "Tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" diyen Seçil Gür, son olarak sözlerini; "Bazı insanlar var arkadaşlar, aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" ifadeleriyle sonlandırmıştı.

        ŞİKÂYETÇİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ

        Tüm bunların ardından Seçil Gür, şikâyetçi olmaktan vazgeçti. Gür, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kısa bir süre önce müvekkilimiz Seçil Gür, 7 ay önce ilişkisini sonlandırdığı kişi tarafından aylarca tacize uğradığını sosyal medya hesabından duyurmuştur. Ne yazık ki basında yer alan asılsız haberler sebebiyle de bu süreç müvekkil ve ailesi bakımından oldukça zor geçmektedir. Bu açıklamalar akabinde söz konusu kişinin bundan böyle rahatsızlık vermeyeceği kanaati müvekkilimiz Seçil Gür nezdinde oluşmuştur. Ayrıca müvekkilin bu şahısla medyada isminin anılması istenmediğinden müvekkil yasal haklarını kullanmaktan şu aşamada vazgeçmeyi uygun görmüştür. Söz konusu durumu basına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.

        Seçil Gür vekilleri Av. Zeynep Atıl & Av. Berna Onbaşı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seçil Gür

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Habertürk Anasayfa