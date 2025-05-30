Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sebze-meyve tezgahının alev alev yanması kamerada - Güncel haberler

        Sebze-meyve tezgahı alev alev yandı

        İzmir'in Buca ilçesinde bir sebze- meyve tezgahı alev alev yanarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 02:00 Güncelleme: 30.05.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sebze-meyve tezgahı alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 23.45 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer semtinde bulunan pazar yerindeki bir sebze- meyve satışı yapılan tezgahta çıktı.

        İddiaya göre, tezgahta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tamamını sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Öte yandan, tezgahın alev alev yanması bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Polis, tezgahın kundaklanmış olabileceği ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangınla ilgili incele sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        "Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
        "Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Habertürk Anasayfa