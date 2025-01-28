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        Haberler Magazin Şebnem Schaefer: Zorbalığa uğradım, ötekileştirildim - Magazin haberleri

        Şebnem Schaefer: Zorbalığa uğradım, ötekileştirildim

        Şebnem Schaefer, gençlik yıllarında yaşadığı Almanya'da, kariyer edindiği Türkiye'de ise ötekileştirildiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:30
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        "Zorbalığa uğradım"
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        Zorbalık kavramını aile ve birey ilişkileri üzerinden anlatan 'Bağlantı Hatası', 28 Mart’ta vizyona girecek. Filmde, Şebnem Schaefer, lise çağındaki bir kızın (Doğa Özüm) annesi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Schaefer, geçmişte yaşadığı zorbalık deneyimlerini; "Almanya’da zorbalığa uğradım, Türkiye’de ötekileştirildim" diyerek anlattı.

        "YÜRÜYÜŞÜMDEN BİLE RAHATSIZ OLANLAR VARDI"

        Şebnem Schaefer, Almanya’da lisedeyken modellik ve sunuculuk yapmak için öğretmenlerinden izin aldığını bunun da sınıf arkadaşlarıyla sorunlar yarattığını söyledi; "Tabiri caizse mobbing uyguladılar. Benimle konuşmamaya başladılar, arkamdan dedikodu yapıp güldüler. Hatta yürüyüşümden, oturuşumdan, kalkışımdan bile rahatsız olanlar vardı. Acaba bende mi bir sorun var diye düşünürdüm ama zamanla bu durumu kabullendim. Ne kadar uyum sağlamaya çalışsam da önce onlar beni aralarına almadılar sonra da ben onların arasında olmak istemedim ve tamamen uzaklaştım."

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        "SEN ALMAN'SIN"

        Türkiye’ye geldiğinde de benzer durumlarla karşılaştığını söyleyen Şebnem Schaefer, "Almanya’dan gelen genç bir kız olarak bir dönem ötekileştirdiler. Uyum sağlamaya gayret ettim ama burada da kendimi yabancı hissettirdiler. Sen Alman’sın diyerek birçok kez ötekileştirdiler. Halbuki ben kendimi hep Türk gibi hissediyordum” diyerek duygularını paylaştı.

        Ailesinin desteğinin bu süreçte kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Şebnem Schaefer; "Aileme her şeyi anlatabiliyordum, ellerinden geldiğince bana yardımcı oldular. Mesleğim sayesinde kendime güvenim arttı. İşimi çok severek yapıyordum. Olumsuz düşünmek yerine işime sarıldım. Zorbalıkların altında ezilmeyi değil, güçlü durmayı öğrendim. Türkiye’deki arkadaşlarım da hep desteklerdi." dedi.

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        Şebnem Schaefer, yaşadığı zorbalık deneyimlerinin kendisini daha güçlü bir birey haline getirdiğini söyledi ve gençlere; "Yakın gördüğünüz insanlarla dertlerinizi paylaşın. Kendinizi geliştirecek hobiler bulun. Önce kendinizi sevin ve asla suçlu hissetmeyin" mesajını verdi.

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        #Şebnem Schaefer

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