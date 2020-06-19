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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu ve manken Şebnem Schaefer, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Pandemi döneminde yaklaşık 80 gün sonra İstanbula dönen Schaefer, koronavirüsten korunmak adına maske ve eldiven takarak önlem aldı. Şebnem Schaefer, düzgün fiziği ile de dikkat çekti.