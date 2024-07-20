Şebnem için bir ilk
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, İstanbul Boğazı'nın serin sullarına girdi. Dönmez; "İlk defa Boğaz'dan denize girdim"
- 1
Çıktığı tatilden bu sabah dönen Şebnem Dönmez, komşusuyla birlikte kendisinin Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
- 2
Oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyip; "Hayatım boyunca bu şehirde yaşadım ve bu sabah ilk kez Boğaz’dan denize girdim. Şahaneymiş, hep yapalım komşu" şeklindeki ifadeleri kullandı.
- 3
Öte yandan, 50 yaşındaki Şebnem Dönmez'in fit ve düzgün vücut hatları sosyal medyada dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
-