Şebnem Bozoklu: Ben düşmedim

Başrollerin; Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2' adlı sinema filminin setinde bir kavga yaşandığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında yaşandığı iddia edilen tartışma sırasında Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü öne sürülmüştü.

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Ancak olayın büyümeden çözüldüğü, iki oyuncunun ertesi sabah barıştığı öğrenilmişti.

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Tüm bu iddialar üzerine Şebnem Bozoklu, sosyal medyadan gelen; "Abla, iyi misin? Sandalyeden düşmüşsün" yorumuna, "Yok be ablam" yanıtıyla gülme emojisi ekleyerek esprili bir dille karşılık vermişti.

Şebnem Bozoklu, yaptığı yeni açıklamayla iddialara son noktayı koydu; "Bir tatlı açıklama yapmak istedim. Tatlı diyorum. Çünkü iki gündür yüzümü ne kadar güldürdüğünüzü bilmenizi istedim. Öncelikle herkesin içi rahat olsun; ben düşmedim. Ama bu sayede ne kadar merak edildiğimi ve sevildiğimi bir kez daha hatırlama fırsatım oldu. Size bayılıyorum! O kadar komik şeyler yazmışsınız, o videolar, capsler, editler… Gerçekten hayranım size. Çok tatlısınız ama hiç merak etmeyin, son derece iyiyim. En son ne zaman düştüğümü düşündüm de... Galiba geçen kış karda setin önünde ayağım kaymıştı. Yani içiniz rahat olsun. Sizi çok seviyorum."