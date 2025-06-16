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        Haberler Yaşam Şebinkarahisar'da çayırlar mor çiçeklerle süslendi

        Şebinkarahisar'da çayırlar mor çiçeklerle süslendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde açan mor çiçekler görülmeye değer manzaralar oluşturdu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:15
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        Mor renkli görsel şölen
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mor çiçekler çayırları renklendirdi.

        İlçeden Sivas'a ulaşım sağlanan kara yolu güzergahındaki çayırlarda açan mor çiçekler, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

        Kılıçkaya Barajı'nın oluşturduğu manzaraya ayrı bir güzellik katan çiçekler, güzergahta seyahat edenlerin dikkatini çekti.

        Bazı doğa tutkunları, yılın bu zamanlarında oluşan görselliği fotoğraflamak için bölgeye ilgi gösterdi.

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        #Şebinkarahisar
        #mor çiçekler
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