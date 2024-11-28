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        Haberler Gündem Güncel SDÜ Rektörü'nden istifa haberlerine yalanlama | Son dakika haberleri

        SDÜ Rektörü'nden istifa haberlerine yalanlama

        Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, bazı sosyal medya hesaplarındaki istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:12 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:12
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        SDÜ Rektörü'nden istifa haberlerine yalanlama
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        Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saltan, yaptığı yazılı açıklamada, görevinden istifa ettiğine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve bu minvaldeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

        Saltan, "Tarafıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen, gururla ifa ettiğim, ülkemizin güzide kurumlarından olan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü görevimi sürdürmekteyim." ifadesini kullandı.

        Bu görevin ifası için özveriyle çalışmakta olduğunu kaydeden Saltan, "Her daim özveriyle çalışmaya devam edeceğim hususunu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." ifadesine yer verdi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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