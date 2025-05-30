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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Scottie Wilbekin: Sakatlığım sezonu tamamen değiştirdi - Basketbol Haberleri

        Scottie Wilbekin: Sakatlığım sezonu tamamen değiştirdi

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisi adına sezonun tamamen değiştiğini belirterek, "Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:19
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        "Sakatlığım sezonu tamamen değiştirdi"
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD doğumlu Türk oyuncu Scottie Wilbekin, muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran Wilbekin, "Benim için şahit olmak inanılmaz bir şeydi. Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum, özellikle ilk defa şampiyon olanlar için, aynı şekilde Saras'ın (Jasikevicius) da ilk şampiyonluğuydu. Bu çok özel bir duyguydu. Arka planda o kadar çok şey yaşandı ki bütün sezon boyunca, sakatlıklar olsun ama her şeyin üstesinden gelip çok büyük galibiyetler elde edip sonunda her şey istediğimiz gibi oldu" şeklinde konuştu.

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        "BU SAKATLIK SEZONUMU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

        Sarı-lacivertlilerin ekim ayında Olympiakos ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edilmesinin ardından tedavi süreci başlayan Wilbekin, bu süreci şu sözlerle paylaştı:

        "Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi. Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor. İnşallah önümüzdeki sezon yine orada olacağız."

        Başarılı oyun kurucu, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Sezon biter bitmez de idmanlara ve hazırlıklara başlayacağım" ifadelerini kullandı.

        Basketbol Süper Ligi play-off'ları hakkında da konuşan 32 yaşındaki basketbolcu, "Belki bir şampiyonluk daha gelir ve Wade Baldwin de bütün primlerini almış olur" diyerek sözlerini tamamladı.

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