Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu
Scarlett Johansson'ın yeni çekilecek 'Jurassic World' filminde rol alacağı öğrenildi
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Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.
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Universal’ın yapımcılığında hayata geçirilecek olan ve henüz adı açıklanmayan filmin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturacak; filmin senaryosunu David Koepp kaleme alacak.
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Kısa süre içinde sete çıkılması beklenen filmin vizyon tarihi, 2 Temmuz 2025 olarak açıklandı.
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İlk Jurassic Park filmi 1993'ye gösterime girmiş ve tüm dünyada büyük ilgi görmüştü. Devam filmi 'Jurassic World', 2015'te; 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 2018'de; Jurassic World Dominion' ise 2022'de vizyona girmişti. Her üç filmde de Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard başrolleri paylaşmıştı.
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Öte yandan Scarlett Johansson'ın geçtiğimiz aylarda 'Eleanor the Great' adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenilmişti.