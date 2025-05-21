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        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olarak Cannes'da - magazin haberleri

        Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olarak Cannes'da

        Scarlett Johansson, 2025 Cannes Film Festivali'nin en büyük yıldızlarından biri oldu. Oyuncu olarak yer aldığı 'The Phoenician Scheme' filmi 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Johansson, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Eleanor the Great' ile 6 dakika alkışlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:25
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        Cannes'da Scarlett Johansson yılı
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        Scarlett Johansson, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Eleanor the Great' filmiyle 2025 Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Hollywood yıldızı, festival kırmızı halısında filmin oyuncuları June Squibb ve Erin Kellyman ile birlikte poz verdi.

        Scarlett Johansson'a festivalde eşi Colin Jost da eşlik etti. Çift, birlikte kameraların karşısına geçti.

        'Marriage Story', 'Black Widow', 'Lucy', 'Kabuktaki Hayalet' ve 'Bir Konuşabilse' gibi filmlerde başrol oyunculuğu yapan Johansson, kariyerinin ilk yönetmenlik denemesinde 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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        Oyuncu, yönetmenliğini üstlendiği filmin Cannes Film Festivali'nde gösterilmesiyle ilgili; "Hayallerim gerçek oldu" ifadesini kullandı. "Bağımsız bir filmi kimse para için yapmıyor. Herkes bu film için bir araya geldi, çünkü hikâyeyi ve senaryoyu çok sevdiler" diyen Johansson, "Film birçok şey anlatıyor: dostluk, keder, affetmek" şeklinde konuştu.

        Filmde June Squibb, en yakın arkadaşının ölümünden sonra hayat, keder ve kimlik arasında yolunu bulmaya çalışan 94 yaşındaki Eleanor adlı bir kadını canlandırıyor. Eleanor, New York'a taşınıyor ve burada kendini genç bir gazeteciyle (Erin Kellyman) kuşaklar arası bir arkadaşlık içinde buluyor.

        'Eleanor the Great' filminin Cannes galasına pek çok ünlü isim de katıldı.

        Jodie Foster

        Romee Strijd

        Elsa Hosk

        Adrien Brody ve Georgina Chapman

        Izabel Goulart

        Scarlett Johansson, yalnızca 'Eleanor the Great' filmiyle değil, aynı zamanda rol aldığı Wes Anderson'ın yeni filmi 'The Phoenician Scheme' ile de festivalde yer aldı.

        Kadrosunda Scarlett Johansson'ın yanı sıra Benicio del Toro, Sister Liesl, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend ve Bill Murray'in yer aldığı film, festivalde yaklaşık 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Scarlett Johansson, filmin galasına katılmadı.

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        #Scarlett Johansson
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı

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