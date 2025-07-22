Sazlık alana uçtu! 2 can kaybı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza Karagedik Mahallesi, Osman Kaya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.E.’nin idaresindeki otomobil yoldan çıkıp, takla atarak sazlık alana uçtu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede Döndü Eğri’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, ağır yaralanan Erdem Mustafa Eğri adlı çocuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.