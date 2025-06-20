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        Haberler Gündem Sayan ailesinin acı günü

        Sayan ailesinin acı günü

        Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ağabeyi, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ın babası Süreyya Sayan vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 01:37
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        Sayan ailesinin acı günü
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        Ağrı'da Sayan ailesinin acı kaybı... Hayatını kaybeden Süreyya Sayan, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ağabeyi, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ın da babası idi.

        Süreyya Sayan, Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yukarı Kargalık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #ağrı
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