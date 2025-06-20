Sayan ailesinin acı günü
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ağabeyi, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ın babası Süreyya Sayan vefat etti
Giriş: 20.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 01:37
Ağrı'da Sayan ailesinin acı kaybı... Hayatını kaybeden Süreyya Sayan, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ağabeyi, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ın da babası idi.
Süreyya Sayan, Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yukarı Kargalık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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