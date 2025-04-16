Bu perşembe A101'de birçok farklı kategoride yeni ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçilerinin araştırdığı 17 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 17 Nisan Perşembe bu hafta A101 kataloğunda neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın güncel fırsatları...