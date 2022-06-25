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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm var mı, yok mu? 25 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, bitti mi? ve neden yok?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm var mı, yok mu? 25 Haziran Şarkılar Bizi Söyler bitti mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler her cumartesi günü ekranlara geliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü hakkında merak edilenler...

25.06.2022 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nün sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü programı severek izleyenler tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayılnanan müzik programı her hafta Cumartesi akşamı ekrana geliyor. Peki, 25 Haziran Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm bu akşam var mı, bitti mi?  İşte, eğlence programının yeni bölümü detayları...

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Şarkılar Bizi Söyler eğlence programı 25 Haziran bu akşam Kanal D yayın akışında yer alıyor fakat programın yeni bölümü değil tekrar bölümü yayınlanacak. 

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki tekrar bölümünde İbrahim Tatlıses şarkıları seslendirilecek. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtlak konuk olacak.

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Geçtiğimiz bölüm sezon finali yapan Şarkılar Bizi Söyler'in yaz arası vermesi bekleniyor. 

  • ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Müzik programının Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana dönmesi bekleniyor.

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