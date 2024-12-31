Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan, Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışladı

        Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışladı

        Mustafa Topaloğlu, GMG Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışta bulundu. Konuyla ilgili paylaşım yapan Topaloğlu; "Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemez ise mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mecbur kalırsam yukarıdan isterim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, takım için bağış kampanyası başlattı.

        Birçok kesimden ilgi gören kampanyaya şarkıcı Mustafa Topaloğlu da destek verdi. Topaloğlu, GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün'ün başlattığı bağış kampanyasına 100 bin TL katkıda bulunduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Mustafa Topaloğlu, paylaşımında, Kulüp Başkanı Aygün'ün Kastamonu'ya duyduğu büyük sevgi ve bağlılığa dikkat çekerek; “Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonuspor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Cengiz başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Bende kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum. Damlaya damlaya göl olur. Damla, büyür sel olur. O da denizlerde deniz, Karadeniz, okyanus olur. Hadi Kastamonuspor için birlikte bu kampanyaya katılalım ve Kastamonuspor'u şampiyon yapalım. Şayet benim Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler. O zaman da hepimiz mahcup oluruz. Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mustafa Topaloğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Melis'in ateşli dansı
        Melis'in ateşli dansı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Habertürk Anasayfa