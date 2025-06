Şarkıcı Jessie J, kansere yakalandı

Sahne adı Jessie J ile tanınan İngiliz şarkıcı Jessica Ellen Cornish, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

REKLAM advertisement1

37 yaşındaki şarkıcı; "Bunu hayranlarımla ve beni önemseyen insanlarla paylaşmak istiyorum ve ayrıca paylaşımcı biriyim. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu" ifadelerini kullandı.