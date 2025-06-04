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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Jessie J, kansere yakalandı - Magazin haberleri

        Şarkıcı Jessie J, kansere yakalandı

        'Price Tag' şarkısıyla tanınan Jessie J, meme kanserine yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:56
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        Kansere yakalandı
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        Sahne adı Jessie J ile tanınan İngiliz şarkıcı Jessica Ellen Cornish, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

        37 yaşındaki şarkıcı; "Bunu hayranlarımla ve beni önemseyen insanlarla paylaşmak istiyorum ve ayrıca paylaşımcı biriyim. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu" ifadelerini kullandı.

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        Kanserin erken teşhis edildiğini vurgulayan müzisyen; "Kanser her haliyle berbat bir şey ama ben erken kelimesini aklımda tutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı. Jessie J'nin 'No Secrets' adlı şarkısını nisan ayında yayınlanmıştı.

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        #Jessie J

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