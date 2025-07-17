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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Şarkıcı Connie Francis hayatını kaybetti

        'Pretty Little Baby' şarkısıyla tanınan Connie Francis, 87 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:44
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        Hayatını kaybetti
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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ABD’li şarkıcı Connie Francis, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. 1950 ve 1960'lı yıllarda iz bırakan sanatçının ölüm haberini ünlü ismin yakın arkadaşı Ron Roberts duyurdu.

        Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kendisinden size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim" ifadelerini kullandı.

        Connie Francis, 19622'de çıkardığı şarkısı Pretty Little Baby' ile hafızalarda yer edinmişti.

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        #Connie Francis

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