Şarkıcı Akın'dan Shakira itirafı
'Rebeka' ve 'Kız Milleti' şarkılarıyla 1990'lı yıllarda iz bırakan şarkıcı Akın ile konuştuk. Bir dönemin ünlü ismi, Shakira ile ilgili de bir itirafta bulundu
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Türk pop müziğin altın çağlarını yaşadığı 1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla tanınan Akın Dayınlarlı, uzun süre önce müziği bıraktı. 'Rebeka', 'Kız Milleti' ve 'Suskun Yüreğim' gibi şarkılarıyla bir dönem fırtınalar estiren Akın, İstanbul'u da terk ederek, kendisine yeni bir hayat kurdu. Şimdilerde gözlerden uzak sakin bir yaşam süren şarkıcıyla müzikal yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
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ODTÜ Ekonomi mezunu olan Akın, müzik serüveni şöyle anlattı: 14 yaşında gitar çalmayı öğrendim. Üniversiteye başladığım dönemde Ankara'daki çeşitli mekânlarda sahneye çıkarak, MFÖ ve Yeni Türkü şarkılarını söyledim. ODTÜ'den mezun olduktan sonra, 1990'lı yıllarda özel kanallarında yaygınlaşmaya başlaması nedeniyle ABD'de medya üzerine yüksek lisans yaptım.
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Bu dönemde oradaki müzisyen dostlarımın destekleriyle albüm yapmaya karar verdim. İlk albümümün yarısını ABD'de arkadaşımın stüdyosunda yaptık. ABD'den döndükten sonra, 1995'te yapımcılığını aile dostumuz olan Osman Yağmudereli üstlendiği 'Suskun Yüreğim' albümünü çıkardık.
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İlk klibini 'Açık Saçık Kaçık' şarkısına çeken Akın, kendisine asıl şöhreti getiren 'Rebeka' şarkısıyla ilgili; "Albüme en son giren şarkı 'Rebeka'ydı. Osman ağabeyin bile aslında son dakikada haberi oldu. Ege havalarının hâkim olduğu bir şarkıydı. Bu kadar sevileceğini düşünmemiştim açıkçası ama albümde olmasını istemiştim. Osman ağabey 'Rebeka'yı dinleyince; 'Bu şarkıyla çıkış yapmalıydık' dedi. Sonrasında hemen ikinci klibi 'Rebeka'ya çektik ve müzik listelerinde zirvede yer almaya başladık" ifadelerini kullandı.
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"TEKNOLOJİ, MÜZİK RUHUNU ETKİLEDİ"
'Kız Milleti' şarkısıyla da müzik dünyasında iz bırakan Akın, o dönemde üretilen parçaların üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yer almasına ilişkin olarak ise "Teknoloji bu kadar gelişmemişti. O dönemde iz bırakabilmek için gerçekten de müzisyen olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla müzisyenlik seviyesi daha üst düzeydeydi. İnsanlar melodilere ve armonilere çok dikkat ediyordu. Genelleme yapmayayım ama; şimdilerde yaratıcı olmayan melodiler kimliği var gibi geliyor. Teknolojinin getirdiği büyük kolaylıklar var ama biraz da ruhu mu yok ediyor acaba... Bu sadece Türkiye'de de değil tüm dünya için de geçerli" açıklamasını yaptı.
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56 yaşındaki şarkıcı, Serdar Ortaç ile bir dönem çok yakın arkadaş olduklarını söylerken, zaman zaman da görüştüklerini de ifade etti.
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Türkiye'den sonra Erkan Özerman'nın desteğiyle Fransa'da albüm çıkarmak isteyen Akın'ın yolunu ise dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın keşfedilmesi kesmiş.
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Akın; "Best Model yarışmasının finalinde sahne aldım. Sonra organizasyonu düzenleyen rahmetli Erkan Özerman ile tanıştım. Onun tavsiyesiyle Fransa'ya albüm yapmaya gittim. İki yıl orada yaşadım. Babamın işleri sebebiyle Fransa'ya da yabancı değildim. Tarkan da o dönemlerde Fransa'da albüm yapmıştı. Onun da açtığı bir yolla Türk müziğine ilgi başlamıştı. Sony Müzik ile çalışmaya başladık. 10 şarkı yaptık, albüm çıkarmaya hazırlanırken benimle olan ilgilerini bir anda kestiler. Sonra görüşmeye gittiğimde Shakira'yı keşfetmişler. Sadece ona yoğunlaşacaklarını belirttiler" dedi.
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"KENDİMİ YÜZDE 100 MÜZİĞE VERMEDİM"
Akın, "Neden müzikten uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle cevapladı: Her albümde müzikten biraz koptum. Çünkü o dönemde yazılmamış bir kural vardı ve iki senede bir albüm çıkarmak gerekiyordu. Ben çok üzerine düşmedim. Her zaman için başka ilgi alanlarım olmuştu. Kendimi hiçbir zaman yüzde 100 müziğe verdiğim bir dönem olmadı. En çok kendimi tatmin etmek için müzik yaptım. İşin ekonomik yönü de hep ikinci plandaydı.
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1990'lara iz bırakan Akın, 2015'te Polonyalı Agnieszka Dayınlarlı ile evlenmiş, 2020 yılında da Akay adında bir oğlu dünyaya gelmiş.
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ANTALYA'DA YAŞIYOR
Bir dönemin ünlü şarkıcısı, 2020'de İstanbul'u terk ettiğini söyledi. Pandemi döneminde Antalya'ya yerleşen Akın; "İstanbul çok değişti. Artık orada yaşamak bana keyif vermemeye başlamıştı. O yüzden Antalya'ya yerleştim. Doğa ile iç içe yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, bir dönem müteahhitlik yaptığını da belirtti.
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2009'da son albümü 'Adrenalin'i çıkaran Akın, şarkılarından oluşan bir akustik albüm yapmak istediğini de sözlerine ekleyerek, "Oğluma da bir miras bırakmış olurum" dedi.
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