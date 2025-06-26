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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de silahla vurulan kadın ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de silahla vurulan kadın ağır yaralandı

        İstanbul Sarıyer'de tartıştığı erkek tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 06:10 Güncelleme: 26.06.2025 - 06:52
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        Silahla vurulan kadın ağır yaralandı
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        Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında erkek şahıs, silahla kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis ekipleri bir süre olay yerinde incelemelerde bulunarak, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını şüphelinin kimlik tespiti için aldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi olaydan yaklaşık bir saat sonra Çağlayan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
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