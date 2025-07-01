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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni bulundu

        Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda pazar günü denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedeni, 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:12 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:22
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        Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda pazar günü saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

        Enes Açıkça
        Enes Açıkça

        Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sabah saat 05.47'de olay yerinden 4 km uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #sarıyer
        #Son dakika haberler
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