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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de denizde kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de denizde kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

        Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 22 ve 18 yaşlarındaki 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde helikopter ve dron destekli sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:55
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        Denizde kaybolan 2 genç aranıyor
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        Kısırkaya'daki plajda dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız ile 18 yaşındaki Enes Açıkça'yı arama çalışmaları gece verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

        Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

        Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyı da sürekli teknolojik cihazlarla taranıyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile dronlar da çalışmalara havadan destek veriyor.

        Bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı çalışmaları yakından takip etti.

        Denizde kaybolan 2 gencin yakınları da bölgede bekliyor.​​​​​​​

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