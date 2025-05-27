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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'de anaokulunun çatısında yangın paniği | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de anaokulunun çatısında yangın paniği

        İstanbul Sarıyer'de, 3 katlı anaokulunun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu 2 kişi hafif şekilde dumandan etkilenirken, okulun çatısında hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 03:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 03:16
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        Anaokulunun çatısı alevlere teslim oldu
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        Yangın, saat 00.15 sıralarında Sarıyer ilçesi, Rumeli Hisarüstü Mahallesi Açıkalp Sokak'ta 3 katlı binada çıktı. DHA'nın haberine göre, anaokulu olarak kullanılan binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Alevler kısa sürede büyürken, okulun yanındaki binada kalanlar kendini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına üç farklı noktadan müdahale etti. Lojmanda kalan iki kişi hafif şekilde dumandan etkilendi.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

        Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri sağlık kontrolünden geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası okulun çatısında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #sarıyer
        #haberler
        #istanbul
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