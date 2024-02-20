Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten Habertürk'e açıklamalar

REKLAM advertisement1

Habertürk'te Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Şükrü Genç'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

27 Kasım 2023 tarihinde aday adaylık başvurusu yapıldı. Genel Merkez ve sayın İmamoğlu ile yapılan görüşmelerde adaylığımızla ilgili bir olumsuz sonuç bildirilmedi. Ekrem Bey'le Beylikdüzü ilçe başkanlığından bu yana bir dostluğumuz var. Kendisiyle birlikte çalıştık. Son güne kadar parti içinde adaylığım konusunda sorun olmadığı vurgulandı. PM'de alınan kararı, aday olup olmadığımı televizyondan ve sosyal medyadan takip ettim. Ve aday olmadığımı televizyondan öğrendim. Yapılan bu yanlışlığa karşı 15 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz Sarıyer'i kaybedeceğimizle ilgili basın açıklaması yaptım. Endişem koltuk sevdası, illa benim aday olmam değildi. Bu durumda kazanabileceğimiz sebebi kaybediyoruz dedim. 18 Şubat akşamına kadar umudumu taşıyacağımı belirttim. Partime bu konuda güvendiğimi ve kararın yeniden gözden geçirilmesini istedim. 19 Şubat'ta oluşacak duruma göre basın açıklaması yapacağımı söyledim. Benimle aynı kaygıları taşıyan 4 aday adayı arkadaşımla aday belirleme yönteminin doğru olmadığını söyledik.

ÖZGÜR ÖZEL İLE NE KONUŞTU?

Mahallelere çıktım, bu kararı anlattım ve bu durumda ne yapmamız gerektiğini sordum. İnanılmaz tepkiler oluştu. Farklı bölgelerde toplantılar yaptık. 80'e yakın STK temsilcileriyle toplantılar yaptık. Partililerimize, halka sorduk. Sonuca göre ayın 19'unda saat 16.00'da toplantıya girerken 15 dakika kala sayın genel başkan aradı. 'Sen bizim ağabeyimizsin, bu kadar yıl partiye hizmet ettin, örnek yerel yöneticilik yaptın. Böyle bir noktada sana bir görev verelim, aday olma" dedi. Ben de 'çok büyük risk var, seçim kaybediyoruz, telaşım bu endişe' dedim. Kendisi 'yarın öğlene kadar çalışma aralığı ver, sana döneceğiz' dedi. 'Yapabilecek bir şey varsa desteklerim' dedim kendisine. Bugün saat öğlene kadar bekledim. Aramayınca ben aradım, tekrar konuştuk. 'Biz aşamadık' dedi. 'Birtakım sorunları tartıştık, o tartışma sonucunda sizin tekrar aday olma konusunda problemleri aşamadık' dedi. Aşamadığı problemleri sordum, yanıt alamadım. Koltuk derdimin olmayacağını söyledim. Devam etmekte olan projelerin yarım kalacağını belirttim. Bağımsız aday olarak seçime gireceğime karar verdim. Kaybedilme riski çok yüksek olan bir seçimi biz geri alacağız.