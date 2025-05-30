Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 24° Ankara Sağanak Yağış 20° İzmir Güneşli 29° Antalya Yağmurlu 23° Trabzon Bulutlu 19° Bursa Parçalı bulutlu 22° Adana Kısmen Güneşli 25° Diyarbakır Güneşli 29° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Sağanak Yağış 18°

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.