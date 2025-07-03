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        Haberler Gündem Saraçhane'deki gözaltılardan 34'ü adliyeye sevk edildi, 15'i için tutuklama istendi | SON DAKİKA HABERİ

        Saraçhane'de gözaltına alınan 15 kişi tutuklamaya sevk edildi

        İstanbul Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...

        Giriş: 03.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:17
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        Saraçhane'deki gözaltılardan 15'i için tutuklama talebi
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        Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında gözaltına alınan 34 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 34 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        15 TUTUKLAMA 19 ADLİ KONTROL TALEBİ

        Savcılık tarafından şüphelilerden 7’si “2911 sayılı kanuna muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8’i ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanuna muhalefet” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Fotoğraflar: DHA

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