Saraçhane'de gözaltına alınan 15 kişi tutuklamaya sevk edildi
İstanbul Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...
Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında gözaltına alınan 34 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 34 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
15 TUTUKLAMA 19 ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılık tarafından şüphelilerden 7’si “2911 sayılı kanuna muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8’i ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanuna muhalefet” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Fotoğraflar: DHA