Santa Clara: 1 - Porto: 2 (Maç sonucu)

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Santa Clara - Porto maçı oynandı.Santa Clara takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Marco Pereira, Fabio Cardoso, Cesar Martins, Mamadu Cande, Patrick, Osama Rashid, Bruno Lamas, Martin Chrien, Anderson Carvalho, Ze Manuel, FernandoPorto mücadeleye şu 11'le başladı: Iker Casillas, Eder Militao, Alex Telles, Felipe, Yacine Brahimi, Oliver Torres, Hector Herrera, Danilo Pereira, Moussa Marega, Jesus Corona, TiquinhoSanta Clara, 38. dakikada Ze Manuel ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. İlk gol 45. dakikada Porto adına Tiquinho ile geldi. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. 56'da Porto oyuncusu Moussa Marega tabelanın 1-2 olarak değişmesini sağladı.İkinci yarıda Porto oyuncuları Hector Herrera, Tiquinho, Alex Telles ile Santa Clara oyuncusu Anderson Carvalho sarı kartla cezalandırıldı.Maçın ilk yarısında Santa Clara takımında Marco Pereira oyundan çıkarken Serginho mücadeleye dahil oldu Maçın 2. yarısında Santa Clara takımında Martin Chrien ve Anderson Carvalho oyundan çıkarken Kaio Pantaleao ve Andre Ukra mücadeleye dahil oldu, Porto takımında ise Otavio, Sergio Oliveira, Maxi Pereira girerken Oliver Torres, Tiquinho, Yacine Brahimi çıktı. Maçı Porto 1-2 kazandı.İddaa 409 koduyla açtığı bu maçta Porto kazanır bahsine oynayanlara 1.20 oranını kazandırdı.