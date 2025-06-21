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        Haberler Yaşam Sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi

        Sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi

        Tunceli'de hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen bir vatandaş, sansarın siyah yılanı avlama anını kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:46
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        Avladığı yılanla kayalıklara tırmandı
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        Tunceli'de sansarın, gündüz vakti avladığı yılanla kayalıklara tırmanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentte hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Ömer Tanış, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezinti yaparken Siliç Köprüsü mevkisinde mola verdi.

        Bu sırada doğayı gözlemleyen Tanış, ormanlık alanda sansarın avladığı siyah yılanı kayalıklara doğru sürüklediğini fark etti.

        Sansarı bir süre uzaktan izleyen Tanış, cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldı.

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        #sansar
        #sansarın yılan avlaması
        #Tunceli
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