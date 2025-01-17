Şanlıurfaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta açılış maçında Şanlıurfaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 1-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'de 20. haftasının açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy
Şanlurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren (Dk. 63 Ogundu), Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 84 Ashkovski), Begic, Burak Çamoğlu, Ofosu, Ahmet Gökbayrak (Dk. 84 Cuma Menize)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, İsmail Çokçalış, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Saponara), Ali Kaan Güneren, Varga (Dk. 90 Mert Çetin), Bajic (Dk. 46 Dadashov), Rotariu (Dk. 89 Yunus Emre Gültekin)
Gol: Dk. 51 Saponara (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 23 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü)