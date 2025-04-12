Şanlıurfaspor: 0 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed SK, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Adama Traore'nin golüyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 51'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 37 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Adama Traore attı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 51'e çıkarırken, Şanlıurfaspor ise 37 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Amed SK, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.