Şanlıurfa'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Bozova'ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıcaktan bunalan ismi öğrenilemeyen çocuk, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi.

DHA'daki habere göre bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuk, suda çırpınmaya başladı.

İYİ YÜZME BİLMİYORDU

Durumu fark eden amcası Nazif Canbolat, onu kurtarmak için suya atladı. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Canbolat, akıntının da etkisiyle kayboldu. Çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.