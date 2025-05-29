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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!

        Şanlıurfa'da, 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.S., sınıf öğretmeni A.K. tarafından sınıfta, arkadaşlarının gözü önünde darp edildi. Çocuğun vücudunda morluklar oluşurken şikayet sonrası gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:45
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        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
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        Şanlıurfa'da kan donduran olay, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu’nda meydana geldi.

        TEKME VE TOKATLA DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre henüz bilinmeyen nedenle öğretmen A.K., öğrencisi M.S.'yi (10) tekme ve tokatla darp etti. Evine giden M.S., olayı anlattığı ailesi tarafından hastaneye götürülerek darp raporu alındı.

        ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

        Ailenin bilgilendirmesinin ardından okul yönetimi durumu tutanak altına alarak polise bildirdi. Okula gelen ekipler, öğretmeni gözaltına aldı.

        MAHKEMECE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Sınıfta öğrencinin darp edilmesiyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

        "27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

        "GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI"

        Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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