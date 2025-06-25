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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü! Annesi ve kardeşlerini de yaraladı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü! Annesi ve kardeşlerini de yaraladı!

        Kadın cinayetleri vahşeti bitmek bilmiyor. Bu kez de Şanlıurfa'da Ömer Kilimci adlı cani, evini bastığı kız arkadaşı Yaprak Türk'ü öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:44
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        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk'ün (20) evini basıp, tüfekle vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre Türk'ün annesi Şehka Türk (47) ile kardeşleri M. Emin (17) ve Gülseren Türk'ü (18) yaraladıktan sonra kaçan Kilimci, kullandığı otomobilde yaşamına son verdi.

        Fotoğraf: İHA

        TÜFEKLE EVİ BASTI

        Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kilimci, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kilimci, tüfekle Türk'ün evine gitti. Ömer Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk ile annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti. Vücutlarına saçmalar isabet eden aile fertleri yere yığılırken, Kilimci otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaprak Türk, kurtarılamadı. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin tedavisi sürüyor.

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        Fotoğraf: İHA

        OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU

        Olayın ardından kaçan Ömer Kilimci, Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurdu. Yaşamını yitiren Kilimci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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