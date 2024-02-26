ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK AÇIKLAMA YAPTI

Vali Şıldak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması kararından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti, "Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa için çok büyük bir moral olan, heyecan uyandıran, şehirde herkesin coşkuyla karşıladığı bir haberi paylaştı. Süper Kupa finali iki güzide takımımız arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Kupayla ilgili hazırlıklara şimdiden başladık. 11 Nisan Stadyumu'muzun kısa bir süre önce tribünleri yenilenmişti. 26 bin seyirci ve 5 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle FIFA standartlarını taşıyan her tür futbol organizasyonu için hazır bir alan. O tarihe kadar ihtiyaç duyulan bazı bakım, onarım çalışmalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz."