Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 11 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kırsal mahallenin sakinleri arasında, merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Siverek ilçesinin Soydan ve Taşhan mahalleleri arasında merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kavgada, H.B. (22), Ç.K. (45), E.B. (16), Z.B. (32), S.B. (22), N.B. (21), T.B. (18), C.B. (19), M.B. (22), M.E. (43) ve S.E. (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede önlem aldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.