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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı - Güncel haberler

        Devrilen akaryakıt tankeri alev aldı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:25
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        Devrilen akaryakıt tankeri alev aldı
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        Ahmet E. idaresindeki tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa bağlantısının 35'inci kilometresinde devrildi.

        Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, akaryakıt yüklü tanker ise alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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