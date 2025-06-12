Sane transferi dünya basınında: Galatasaray'dan tarihi hamle!
Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Arsenal ve Al Hilal'in de transfer listesinde olduğu iddia edilen Leroy Sane, Galatasaray'ın teklifini kabul ederek İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından imza atması beklenen yıldız oyuncunun bu transferi Avrupa spor basınında da geniş yer buldu. İşte Sane için yazılanlar...
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Leroy Sane, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Sane hamlesi dış basında geniş yankı buldu.
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"GALATASARAY'DAN TARİHE HAMLE"
İtalya'dan Tuttomercato transfer için 'Galatasaray'dan tarihi hamle' yakıştırmasını yaptı: "Geçtiğimiz yıl Napoli'den Victor Osimhen kalibresinde bir yıldızın gelmesinden sonra, sarı-kırmızılılar beklenmedik iyi bir iş daha çıkardı."
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"MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'YE GELDİĞİ GİBİ..."
İspanya'dan Sport gazetesi transfer için 'Sane'nin gelişi Türk futbolu için gerçek bir ‘bomba’ olacak' yakıştırmasını yaptı: "29 yaşındaki kanat oyuncusu, tıpkı Mourinho'nun geçen yaz Fenerbahçe'yi çalıştırmak için yaptığı gibi, Türkiye Süper Ligi'ne gerçek bir yıldız olarak gelecek."
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"ÜÇ YILDIR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN TAKIMA BEDELSİZ TRANSFER OLDU"
Brezilya'dan Terra'daki haberde şunlar dile getirildi: "Sane, Bayern Münih'ten ayrılıp Galatasaray'a imza attı. Bavyera ekibinde 5 sezondur forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, üç yıldır Türkiye şampiyonu olan takıma bedelsiz transfer oldu."
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"ARSENAL FIRSATI KAÇIRDI"
İngiltere'den Daily Mirror'da şunlar yazıldı: "Leroy Sane, son haftalarda birçok kulübün dikkatini çekmişti ancak şimdi Arsenal ve Bayern Münih'i geri çevirerek Galatasaray'a gidiyor. Kulübüyle sözleşmesi bittiği için aranan isim haline gelen Sane için Arsenal fırsatı kaçırdı."
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FOOT BOOM: SANE'DEN SONRA OSİMHEN...
Fransa'dan Foot Boom'un haberi 'Sane'den sonra Osimhen de Galatasaray'a transfer olmayı düşünüyor' başlığıyla yayınlandı: "Avrupa futbolunda tribünlerde şaşkınlık ve heyecan dolu uğultular duyuldu: Bayern Münih'in gösterişli kanat oyuncusu Leroy Sane, Almanya'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye'de yeni bir destansı yolculuğa çıktı."
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"LEROY SANE GALATASARAY'I SEÇTİ"
THE ATHLETIC YAZARI DAVID ORNSTEIN: "Leroy Sane, Fenerbahçe, Arsenal, Bayern ve Al Hilal’in ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti."
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"GALATASARAY HERKESİ ŞAŞIRTTI"
Hollanda'dan Voetbal Primeur'da gelişmeler şöyle yorumlandı: 'Galatasaray herkesi şaşırttı. Sane transferi şaşırtıcı ve dikkat çekici. Galatasaray'ın transfer pazarında büyük planları olduğu, Osimhen için mücadeleye tamamen dahil olmasından zaten belliydi.'
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"ŞAŞIRTMALI VE TARTIŞMALI BİR HAMLE"
Meksika haber sitesi La Verdad Noticias'ta şu yorum yapıldı: "Avrupa transfer pazarı şaşırtıcı ve tartışmalı bir hamleye tanık oldu: Yetenekli ancak bazen tutarsız Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih'teki zamanını sonlandırıp Galatasaray ile yeni bir maceraya atıldı."
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"MİLYONLARCA KİŞİ CANLI YAYINI TAKİP ETTİ"
BILD: "Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti"
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"GALATASARAY GALİP GELDİ"
Yunan basınından Gazzetta haberi okuyucularına şöyle sundu: "Galatasaray'ın sonunda transferi için verdiği 'savaş'ı kazanmasıyla, Leroy Sane Türkiye'de yaşamaya gitti. Alman oyuncu, Bayern Münih'in yenileme teklifini reddetti ve o zamandan beri hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafından hedef alındı. Sonuçta Galatasaray galip geldi."
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"GALATASARAY SANE'Yİ AÇIKLADI"
FOOT MERCATO: "Galatasaray, Leroy Sane'yi açıkladı."
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