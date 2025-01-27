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        Haberler Dünyadan Sandra Bullock ve Nicole Kidman yıllar sonra bir araya geliyor

        Sandra Bullock ve Nicole Kidman yıllar sonra bir araya geliyor

        'Aşkın Büyüsü' filminin yıldızları; Sandra Bullock ile Nicole Kidman, 27 yıl sonra devam filminde buluşacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:52
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        Yıllar sonra aynı filmde buluşacaklar
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        Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier’in yönetmenliğini yapacağı ‘Aşkın Büyüsü 2’ filmi için çalışmaların başladığı belirtildi. Sandra Bullock ile Nicole Kidman’ın filmin yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği açıklandı.

        Sandra Bullock

        ‘Kırmızı Değirmen’, ‘Diğerleri’, ‘Saatler’ ve ‘Gözü Tamamen Kapal’ı gibi birçok filmle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 1998'de Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde rol aldı. Filmde Kidman, 'Hız Tuzağı', 'Yer Çekimi', 'Güzel Dedektif' ve 'Çarpışma' ile Oscar kazanan Sandra Bullock ile başrolleri paylaştı.

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        Nicole Kidman

        Yönetmen Susanne Bier’in, Nicole Kidman ile ‘The Undoing’ ve ‘The Perfect Couple’ projelerinde çalıştığı, Sandra Bullock ile ‘Bird Box’ filminde bir araya geldiği kaydedildi.

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        #Nicole Kidman
        #Sandra Bullock

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