Sandra Bullock ve Nicole Kidman yıllar sonra bir araya geliyor

Sandra Bullock ve Nicole Kidman yıllar sonra bir araya geliyor

Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier’in yönetmenliğini yapacağı ‘Aşkın Büyüsü 2’ filmi için çalışmaların başladığı belirtildi. Sandra Bullock ile Nicole Kidman’ın filmin yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği açıklandı.

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Sandra Bullock

‘Kırmızı Değirmen’, ‘Diğerleri’, ‘Saatler’ ve ‘Gözü Tamamen Kapal’ı gibi birçok filmle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 1998'de Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde rol aldı. Filmde Kidman, 'Hız Tuzağı', 'Yer Çekimi', 'Güzel Dedektif' ve 'Çarpışma' ile Oscar kazanan Sandra Bullock ile başrolleri paylaştı.

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Nicole Kidman

Yönetmen Susanne Bier’in, Nicole Kidman ile ‘The Undoing’ ve ‘The Perfect Couple’ projelerinde çalıştığı, Sandra Bullock ile ‘Bird Box’ filminde bir araya geldiği kaydedildi.