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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu evliliklerini herkesten gizlemeye karar veriyor. Filiz, Irmak'ın hamile kaldığını öğrenirken Ayça ve Hakan ikilisi aşklarını yaşamaya başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 22:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:44
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını; O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Sandık Kokusu’nun 43. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu evliliklerini herkesten gizlemeye karar veriyor. Filiz, Irmak’ın hamile kaldığını öğrenirken Ayça ve Hakan ikilisi aşklarını yaşamaya başlıyor. Gülnaz ve İhsan birbirlerini tanımaya devam ederken Bora’nın annesi Nazan Bozbeyli’nin Karsu ile tanışması tanıtıma damgasını vuruyor. Nazan’ın, gelini Karsu ile aralarının nasıl olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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        'SANDIK KOKUSU’NUN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karsu, daha Bora’nın "Benimle evleneceksin ya" sözlerini sindirememişken, Irmak’ın hamilelik haberiyle şoke oldu. Bu sırada Karsu'yu eve bırakan Bora, kapıda Hakan’la karşılaştı. İkilinin tanışıyor olması şaşkınlığa uğratırken Hakan, geçmişte savaş muhabirliği yaptığı sırada vurulduğu için mesleğe ara vermek zorunda kaldığını anlattı. Ayça koşu yaparken ufak bir kaza geçirdi ve o esnada Hakan yardımına koştu. Ayça’nın ondan uzak durduğunu anlayan Hakan, Ayça’yı hiç beklemediği bir anda öptü. Irmak’ın hamileliği hakkında konuştuğu sırada onları duyan Deniz, minik sırrından Bora’ya bahsetti. Bora, Kıvanç’ın durumu bilmesi gerektiğini düşünerek Kıvanç’a durumu anlattı. Bora, akşam bir davet olduğunu söyleyerek Karsu'ya hazırlanması için bir elbise verdi. Beyazlar içinde Bora’nın evine giden Karsu, Bora’nın ona hazırladığı sürpriz ile şoke oldu. Geceye damgasını vuran evlilik teklifi sonrası, nikah masasına oturan ikili evlendi.

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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