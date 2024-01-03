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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu bugün var mı, yok mu? 3 Ocak SHOW TV yayın akışı Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

        Sandık Kokusu bugün var mı? 3 Ocak SHOW TV yayın akışı Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?

        Yeni SHOW TV dizisi Sandık Kokusu'nun bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği izleyenler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı Sandık Kokusu'nun yeni bölümü hakkında detayları derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:51
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        • 1

          SHOW TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu'nun 5. bölümünün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. 2024 yılının ilk haftası birçok yapım yılbaşı tatili arası verdiği için ne zaman yeni bölümlerinin yayınlanacağı kontrol ediliyor. Peki, Sandık Kokusu'nun yeni bölümü bu akşam var mı?

        • 2

          SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?

          Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu, her hafta Çarşamba günü SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

        • 3

          Dizi son olarak dördüncü bölümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Beşinci bölümü bu akşam yılbaşı arası nedeniyle izleyiciyle buluşmayacak. Dizinin özel bölümü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

        • 4

          3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08.00 Bu Sabah

          09.45 Aile – Tekrar

          12.30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Sandık Kokusu - Özel Bölüm

          23.15 Nasipse Olur

          01.30 Aile – Tekrar

          03.45 Nasipse Olur

          05.30 Sandık Kokusu - Tekrar

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

          Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün önümüzdeki hafta Çarşamba günü 10 Ocak'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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