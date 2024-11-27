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        Haberler Bilgi Magazin Sandık Kokusu 36. bölüm canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm full HD izle (donmadan, kesintisiz, tek parça)

        Sandık Kokusu 36. bölüm canlı izle ekranı! Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 36. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Sandık Kokusu 36. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde; Hande'nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider. Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:33
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        • 1

          Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 36. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Sandık Kokusu 36. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Sandık Kokusu yeni bölüm izle…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Bora, Karsu’nun ona karşı hislerini öğreniyor!

          Sandık Kokusu’nun 36. Bölümünde; Hande’nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider.

        • 3

          Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz.

        • 4

          Türkan’a kahve içmeye giden Filiz, Gülnaz’ın da orada olduğunu görünce kafasından aşağı kaynar sular boşalır.

        • 5

          Gülnaz, Filiz’in suyuna gitmeye çalışırken yalanı ortaya çıkan Türkan’ın eli ayağı birbirine dolaşır.

        • 6

          Kıvanç, Ceyda’nın onu sıkboğaz etmesinden bunalınca ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Ceyda’nın, Irmak’ın tavsiyesi üzerine böyle davrandığı ortaya çıkar.

        • 7

          Böylelikle Kıvanç, Irmak’a bir oyun oynamaya karar verir. Bora ve Karsu arasındaki çekimi fark eden Zeynep (Bora’nın kuzeni), bu konuyu Bora’yla konuşmaya karar verir.

        • 8

          Uzun zamandır Bora’dan haber alamayan Ayça, ilgisizliğinin sebebini kuzeninin gelmesine bağlar ve rahat bir nefes alır.

        • 9

          Irmak ve Karsu telefonda dertleşirken Karsu, Bora ile ilgili hislerini anlattığı sırada Bora’nın orada olup her şeyi duyduğunu görür.

        • 10

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 36. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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