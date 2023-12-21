Sandık Kokusu 3. bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 3. bölüm izle full HD, kesintisiz!
Show TV'nin yeni başlayan ve yayın hayatına girdiği günden beri büyük ilgi görerek reytinglerde birinciliğe yükselen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam AB grubunda adını zirveye yazdırdı. Peki, Sandık Kokusu 3. bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 3. bölüm izle full HD, kesintisiz!
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Sandık Kokusu’nun üçüncü bölümü; AB grubunda 7.17 izlenme oranı 19.08 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu. ABC1 20+’da 7.22 izlenme oranı 17.37 izlenme payı, Total’de ise 6.02 izlenme oranı 14.87 izlenme payı elde ederek reytinglerde adını üst sıralara yazdırdı. Heyecanla takip edilen bölüm, #SandıkKokusu etiketi ile sosyal medya platformu X’te TT listesine de girdi. Peki, Sandık Kokusu 3. bölümde ne oldu? İşte ayrıntılar...
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Karsu ve Filiz yıllar sonra yeniden karşılaşınca, anne kız arasında duygusal anlar yaşandı. Karsu, yaşadığı kırgınlık ve küslükleri bir kenara bırakarak bir süreliğine annesinin yanına yerleşti. Karsu’nun annesinin yanında kaldığını duyan Reha ise aniden İstanbul’a gitti. Kendini Karsu’ya affettirmeye çalışan Reha’nın çabaları olumlu sonuçlanmadı. Karsu bir yandan çocuklarının problemleriyle uğraşırken bir yandan da Reha’nın yaptıklarıyla mücadele etmeye çalıştı.
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Kuzey ise anneannesi Filiz ve kiracı Atilla ile bağ kurmaya başladı. Atilla’yı seven Kuzey’in onun yanına gitmesi, Karsu’ya büyük bir korku yaşattı. Bu olay sayesinde Atilla ve Karsu tanıştı. Bölümün en çarpıcı anı ise final sahnesinde Atilla’nın hiç bilinmeyen bir yüzünün görülmesi oldu. Atilla, eline silahı alıp takım elbise giyerek bambaşka birine dönüştü. Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusu büyük bir merak konusu oldu.
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SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM YENİ TANITIMI YAYINLANDI!
Karsu ve Filiz’in yüzleşip birbirine sert sözler sarf ettiği anların ekrana geldiği tanıtımda baş başa yemek yiyen Karsu ve Atilla’nın arasında başlayan arkadaşlık dikkat çekiyor. Atilla bir adam hakkında ona ders verilmesi konusunda emir verirken, Reha’nın saldırıya uğradığının görülmesi akıllara “Atilla, Reha’ya bir şey mi yaptı?” sorusunu getiriyor. Diğer tarafta Reha’nın kardeşi Lale’nin gelişiyle dengelerin nasıl değişeceği de merakla bekleniyor.
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SANDIK KOKUSU 3. BÖLÜM İZLE
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