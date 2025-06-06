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        Haberler Dünya Amerika San Francisco'da Silikon Vadisinde bayram namazı kılındı | Dış Haberler

        San Francisco'da Silikon Vadisinde bayram namazı kılındı

        ABD San Francisco'da Müslümanlar Silikon Vadisinde bir araya gelerek bayram namazı kıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.06.2025 - 23:07 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:12
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        San Francisco'da bayram sabahı
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        ABDnin Kaliforniya eyaleti San Francisco körfezinde yer alan Burlingame kentinde, Türkiye - Silikon Vadisi Diyanet Vakfı Ertuğrul Gazi Camii tarafından düzenlenen Kurban Bayramı kutlandı.

        Bayram namazı ile başlanan Kurban Bayramı kutlaması dua ve bayramlaşma ile devam etti. Öte yandan ABD'nin Maryland eyaletinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere Amerika Diyanet Merkezinde (Diyanet Center of America-DCA) bir araya geldi.

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        #San Francisco
        #haberler
        #bayram namazı
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