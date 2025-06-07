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        Haberler Spor Transfer Samsunspor Logi Tomasson'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Samsunspor Logi Tomasson'u transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:14
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        Samsunspor'a İzlandalı sol bek!
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        Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanan Samsunspor, ilk transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Norveç’in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak” ifadelerine yer verildi.

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