Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Samsunspor'dan transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Samsunspor'dan transfer açıklaması

        Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kadroda belirlenen eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürdüklerini ve 7 Temmuz'da başlayacak kampa transferleri yetiştirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon Türkiye’yi, Avrupa’da temsil edecek takımlardan biri olan Samsunspor’da transfer ve kadro yapılanması çalışmaları devam ediyor.

        3 Temmuz Perşembe günü toplanacak kırmızı-beyazlılarda Marc Bola, Nanu Gomes, Ait Bennasser, Flavien Tait ve Kingsley Schindler ile yollar ayrıldı.

        İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkanvekili Veysel Bilen, ayrılan oyuncuların yerinin doldurulacağını belirtirken, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

        "TRANSFERLERİ KAMP ÖNCESİNDE TAKIMA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

        Takıma katılacak oyuncuları kampa yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Sezon öncesinde çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 3 Temmuz'da takımımız toplanacak ve 7 Temmuz’da Kayseri kampına gideceğiz. Kamp öncesinde olabildiğince takımımıza katılacak oyuncuları kazandırmak ve kamp kadrosunu oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Bu konuda başkanımız, futbol direktörümüz, hocamız, scout ekibimiz zaten yıl içinde yoğun bir çalışma içindeydi. Şimdi bunun finalini yapmaktalar. Bugüne kadar 2 transfer açıkladık. Kamuoyunda transfer konusunda bir sürü isim geçiyor. Bu isimlerin birçoğu asparagas haberlerden oluşuyor. Bunlar hem camiamıza hem de bizim yönetim tarzımıza çok uygun olmayan ve de çok tasvip etmediğimiz davranışlar. Resmi açıklamamız dışındaki haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. Hedefimiz; iyi bir kamp dönemi geçirip, 4 Ağustos'taki kura çekimini bekleyip, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynayacağımız rakibimizi belirleyip, hazırlıklarımızı o yönde yoğunlaştırmak olacak. Yeni sezon için 3 kulvarda mücadele edeceğimiz gerçeğinden hareketle çalışmalarımızı da o yönde devam ediyor" dedi.

        "6 NUMARA, KANAT, KALECİ VE FORVET ALINACAK"

        İlk etapta eksik mevkileri doldurmak için çalışma yürüttüklerini dile getiren kırmızı-beyazlı yönetici, "Takımdan ayrılan oyuncularımız var. 6 numara pozisyonundan Ait Bennasser gitti. Mutlaka onun yerinin doldurulması gerekiyor. Kenar oyuncusu ihtiyacını da Başkanımız Yüksel Yıldırım ifade etti. Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, bu yoğun maç temposunun içerisinde. Zaten stoper ve sol bekimizi aldık. Muhtemelen yine ihtiyacımız olarak belirlediğimiz bölgelerden bir tanesi de kaleci pozisyonu. Bir de bulursak iyi bir golcü, fırsat olarak olabilir. Hocamızın zaten kadro olarak baktığımızda sadece eksik yönlerimizin tamamlanmasını ve mevcut kadro yapısında muhtemeldir ki birçok arkadaşımız zaten geçmiş oynama alışkanlığına devam edecek, kadromuz devam edecek ama giden oyuncularımızın yeri mutlaka doldurulacaktır" diye konuştu.

        Bu yıl 12+2 olarak uygulanacak yabancı kuralı ve kaleci transferinin yerli mi yabancı mı olacağı yönündeki soruya da Bilen, "İki alternatif de değerlendiriliyor. Onu daha ziyade diğer transferlerin durumu belirleyecek. Yerli ya da yabancı kaleci olması pozisyonunu. Diğer transferlerin durumuna göre netlik kazanacak" şeklinde cevap verdi.

        Karadeniz ekibi, sezon içerisinde de iç transferde sözleşmeleri biten Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile sözleşme yenilemişti. Ayrıca kırmızı-beyazlılar şu ana kadar dış transferde sol bek Logi Tomasson ve stoper Enea Mihaj’ı kadrosuna kattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Habertürk Anasayfa