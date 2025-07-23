Samsunspor'dan Nelsson açıklaması!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, Samsunspor'un ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını ifade etti.

"ÖN GÖRÜŞME YAPTIK"

Radyospor'a konuşan Yıldırım "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir." ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.

GEÇEN SEZON AYRILMIŞTI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon arasında Roma'ya kiralanmış ancak orada da istediği forma şanslarını elde edemeyip Galatasaray'a geri dönmüştü.