Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
Samsunspor, Süper Lig'in son karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamlamanın coşkusunu maç sonrası şovlarıyla doyasıya yaşadı.
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Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Samsunspor son dakikalarda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte unutulmaz bir sevinç yaşadı.
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Maçın ardından sahada adeta bir şölen havası esti. Futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koştu. Meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi.
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Statta lazer ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Futbolcular tezahüratlar eşliğinde omuz omuza kutlama yaptı.
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Bu sezon sergiledikleri başarılı performansla Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantileyen Samsunspor'un bu başarısı, camiada büyük sevinçle karşılandı.
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Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım da sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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