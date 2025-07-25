Samsunspor'dan Atatürk temalı forma

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Samsunspor, geride kalan 2 sezonda sergilediği başarılı yönetim stratejileri neticesinde ülkemizi Avrupa Ligi Play-Off turunda temsil etmeye hak kazandı.

Danimarkalı spor devi Hummel, Avrupa’da Türkiye adına boy gösterecek olan Samsunspor’un, Mustafa Kemal Atatürk ve Karadeniz’den izler taşıyan yeni formasını tanıttı.

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Hummel Türkiye ve Güney Bölgesi'nden sorumlu CEO'su Eduard Massier: Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de hummel’ın 100. yılı olan 2023 senesinde Samsunspor’la imzaladığımız anlaşma, bizleri çok mutlu eden bir hikâyeye dönüştü. hummel olarak, Samsunspor’un yükselişinde yanlarında bulunmak ve bu süreçte onlara destek olmak, bizler için de yeni maceraların kapısını aralamış oldu. Bu vesileyle bir kez daha Samsunspor yönetimini, teknik ekibini ve sporcularını sergiledikleri mücadele için kutlar, armalarımızın her zamanki gibi yan yana olacağı Avrupa serüvenlerinde de başarılar dilerim.

Samsunspor FK Başkanı Yüksel Yıldırım: Samsunspor olarak biz, gücünü tarihinden alan bir kulübüz. Cumhuriyet’in kuruluşunda şehrimizin taşıdığı tarihsel misyonun farkındayız. Hem ülkemizin hem de kulübümüzün temel değerlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu sezon mücadele edeceğimiz Avrupa sahnesi, bu vizyoner yaklaşımımızın ve kararlılığımızın bizlere sunduğu önemli bir ödül niteliğindedir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız güçle, Avrupa’da yalnızca bir futbol takımı olarak değil; aynı zamanda ülkemizin modern yüzü olarak yer almayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, formamıza da özel bir anlam yükledik. O gözlerdeki kararlılığı, vizyonu ve umut dolu bakışı, yeni sezon formamızda yeniden canlandırmak istedik.

Anlaştığımız ilk günden bu yana birlikte çok özel projelere imza attığımız hummel iş birliğiyle hazırladığımız mavi formamız, bu vizyonun ve değerlerimize bağlılığımızın güçlü bir yansımasıdır. Aynı zamanda Samsunspor olarak kurumsal yapılanmamızı şekillendiren Amisos Group ile futbolu yalnızca sahada oynanan bir oyun olarak değil; şehirle bütünleşen, sosyal etkisi yüksek bir kalkınma modeli olarak görüyoruz. Bu model; altyapı yatırımları, kadın ve genç futbolun desteklenmesi, akademik iş birlikleri, yerel kalkınmaya katkı sağlayan sosyal projeler ve çoklu kulüp sahipliği yapısı üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca, Amisos Group bünyesinde yer alan ve Fransa futbolunun kıymetli takımlarından Dunkerque’ün de yeni sezonda hummel tarafından üretilen bu özel formayı giyecek olması, bizleri ayrıca gururlandıran ve önem verilmesi gereken başka bir husus olarak ön plana çıkmaktadır. Bu vesileyle, kulübümüze her zaman destek olan hummel yetkililerine ve bizlerle aynı duyguları paylaşan tüm sporseverlere içten teşekkürlerimizi sunarız.